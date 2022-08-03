Блогера Литвина дисквалифицировали за драку с судьей на матче ФК «Рязань» и «Сахалинца»

Инцидент произошел в субботу, 30 июля.

Блогера Михаила Литвина оштрафовали на 300 тысяч рублей за драку после матча ФК «Рязань» и «Сахалинца». Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Помимо этого, блогера, владеющего футбольным клубом из Москвы, дисквалифицировали на полтора года во всех соревнованиях под эгидой РФС.

Напомним, инцидент произошел в субботу, 30 июля. Литвин ударил судью после матча «Рязани» и «Сахалинца». Он был недоволен назначенным пенальти в ворота московской команды.