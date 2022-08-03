Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 03
28°
Чтв, 04
28°
Птн, 05
28°
ЦБ USD 60.24 0.08 04/08
ЦБ EUR 61.12 -0.15 04/08
Нал. USD 63.55 / 62.25 03/08 17:56
Нал. EUR 66.55 / 63.12 03/08 17:55
Новости
Публикации
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
4 694
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
27 июля 12:08
5 701
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
10 935
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
25 июля 11:11
15 109
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Блогера Литвина дисквалифицировали за драку с судьей на матче ФК «Рязань» и «Сахалинца»
Инцидент произошел в субботу, 30 июля.

Блогера Михаила Литвина оштрафовали на 300 тысяч рублей за драку после матча ФК «Рязань» и «Сахалинца». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Помимо этого, блогера, владеющего футбольным клубом из Москвы, дисквалифицировали на полтора года во всех соревнованиях под эгидой РФС.

Напомним, инцидент произошел в субботу, 30 июля. Литвин ударил судью после матча «Рязани» и «Сахалинца». Он был недоволен назначенным пенальти в ворота московской команды.