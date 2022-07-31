Блогер-миллионник Литвин ударил судью после матча ФК «Рязань» с «Сахалинцем»

В субботу, 30 июля, после футбольного матча «Рязани» и «Сахалинца», блогер-миллионник и основатель клуба Михаил Литвин ударил главного арбитра. Об инциденте сообщается в Telegram-канале «Але, рэф!».

В субботу, 30 июля, после футбольного матча «Рязани» и «Сахалинца» блогер-миллионник и основатель клуба Михаил Литвин ударил главного арбитра. Об инциденте сообщается в Telegram-канале «Але, рэф!».

Отмечается, что во втором тайме главный арбитр матча Станислав Исаев ошибочно назначил пенальти в ворота гостей при счете 1:0 в их пользу. Вратарь «Сахалинца» отбил 11-метровый, однако ассистент зафиксировал его выход с линии до удара. Пенальти перебили, «Рязань» сравняла счет.

«Литвин со скамейки был недоволен (был мат в адрес официальных лиц), за что получил прямую красную карточку. Итог 2:1. После игры Литвин ударил главного арбитра», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что после инцидента Литвин скрылся со стадиона, быстро уехав на своей машине. Полиция, дежурившая на матче, вызвала следственную группу. Протокол матча и дело Литвина на контроле РФС.