Блогера Михаила Литвина дисквалифицируют на год за футбольный скандал в Рязани

Инцидент рассмотрит контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

Блогера Михаила Литвина дисквалифицируют на год за футбольный скандал в Рязани. Об этом пишет издание « Рязанские новости » со ссылкой на собственный источник.

Издание сообщает, что инцидент рассмотрит контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Отмечается, что пожизненная дисквалификация маловероятна: в деле контрольно-дисциплинарного комитета есть свидетельские показания и медицинская справка.

Напомним, основатель клуба «Сахалинец» Литвин после матча с ФК «Рязань» ударил главного арбитра и получил красную карточку. Он был недоволен назначенным пенальти, после которого рязанцы сравняли счет. После этого Литвин скрылся.