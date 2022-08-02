Блогера Михаила Литвина дисквалифицируют на год за футбольный скандал в Рязани
Инцидент рассмотрит контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.
Блогера Михаила Литвина дисквалифицируют на год за футбольный скандал в Рязани. Об этом пишет издание «
Издание сообщает, что инцидент рассмотрит контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Отмечается, что пожизненная дисквалификация маловероятна: в деле контрольно-дисциплинарного комитета есть свидетельские показания и медицинская справка.
Напомним, основатель клуба «Сахалинец» Литвин после матча с ФК «Рязань» ударил главного арбитра и получил красную карточку. Он был недоволен назначенным пенальти, после которого рязанцы сравняли счет. После этого Литвин скрылся.