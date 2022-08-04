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Литвин попросил у подписчиков денег на уплату штрафа после матча «Сахалинца» и «Рязани»
Инцидент произошел в субботу, 30 июля.

Блогер Михаил Литвин попросил у подписчиков 300 тысяч рублей на оплату штрафа, назначенного за драку после матча ФК «Рязань» и «Сахалинца». Об этом сообщило издание РБК.

Литвин выложил в соцсетях видео. В нем он показал скрин с новостью о своей дисквалификации. «Есть у кого 300к в долг?», — написал блогер.

Отметим, что, как пишет «Спорт-экспресс», экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала пенальти в ворота «Сахалинца» ошибочным. Ранее сообщалось, что именно этот стандарт стал причиной драки между Литвиным и главным арбитром матча.

Инцидент произошел в субботу, 30 июля, после встречи ФК «Рязань» с «Сахалинцем» на стадионе «Олимпиец». Блогер и президент московской команды Михаил Литвин напал на судью из-за неверно назначенного пенальти. После этого его дисквалифицировали на полтора года и оштрафовали на 300 тысяч рублей.