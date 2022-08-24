Водителя поливомоечной машины, считавшегося погибшим при тушении пожаров в Рязанской области, нашли живым
Ранее о его гибели сообщило ТАСС.
Водителя поливомоечной машины, считавшегося погибшим при тушении пожаров в Рязанской области, нашли живым. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщило
«Водитель поливомойки, который пропал при тушении пожаров, найден живым», — указал собеседник.
Ранее сообщалось, что при тушении огня погиб сотрудник МЧС. Позже в министерстве опровергли информацию. Затем ТАСС опубликовало данные о гибели водителя поливомоечной машины.
В пресс-службе МЧС отметили, что среди сотрудников министерства погибших и пострадавших нет.