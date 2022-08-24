При тушении лесных пожаров в Рязанской области погиб водитель поливомоечной машины

Еще один человек пострадал.

При тушении лесных пожаров в Рязанской области погиб водитель поливомоечной машины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей экстренных служб.

«При тушении пожаров погиб один человек и один пострадал. Устанавливается, к какой организации они относятся», — указал собеседник издания. Позже информацию опровергли.

Ранее сообщалось, что при пожаре в Клепиковском районе погиб спасатель. В пресс-службе МЧС России это опровергли.

Отмечается, что сгорели пять «КамАЗов», участвовавших в тушении.