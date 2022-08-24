При тушении лесных пожаров в Рязанской области погиб водитель поливомоечной машины
Еще один человек пострадал.
При тушении лесных пожаров в Рязанской области погиб водитель поливомоечной машины. Об этом сообщил
«При тушении пожаров погиб один человек и один пострадал. Устанавливается, к какой организации они относятся», — указал собеседник издания. Позже информацию опровергли.
Ранее сообщалось, что при пожаре в Клепиковском районе погиб спасатель. В пресс-службе МЧС России это опровергли.
Отмечается, что сгорели пять «КамАЗов», участвовавших в тушении.