При пожаре в Клепиковском районе погиб человек

Сотрудника МЧС не стало в среду, 24 августа.

При пожаре в Клепиковском районе погиб человек. Об этом РЗН. Инфо стало известно из собственных источников.

По предварительной информации, в пожаре погиб сотрудник МЧС. Он погиб при ликвидации пожара в среду, 24 августа. Официальной информации о ЧП не поступало. Позже в МЧС опровергли информацию. Умершим оказался водитель поливомоечной машины. Информацию опровергли.

Позже стало известно, что при тушении лесных пожаров сгорело 15 единиц техники.

Напомним, врио губернатора Павел Малков заявил, что площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Он сообщил Владимиру Путину, что огонь планируют полностью ликвидировать в течение одной-двух недель.