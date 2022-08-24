В МЧС опровергли информацию о погибшем сотруднике при тушении лесных пожаров под Рязанью
В МЧС опровергли информацию о погибшем сотруднике при тушении лесных пожаров под Рязанью. Об этом в среду, 24 августа, сообщили РИА Новости.
Ранее стало известно, что при тушении лесных пожаров в Клепиковском районе погиб человек. Им оказался водитель поливомоечной машины. Информацию также опровергли.
Telegram-канал «База» со ссылкой на собственный источник уточнил, что погибший — сотрудник МЧС, прибывший из столицы. Также при тушении пожаров сгорело 15 единиц пожарной техники.