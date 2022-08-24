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Стали известны подробности трагедии при пожаре в Клепиковском районе
При тушении лесных пожаров погиб сотрудник МЧС из Москвы, передал Telegram-канал «База».

В Клепиковском районе при тушении лесных пожаров погиб пожарный. Об этом в среду, 24 августа, сообщил Telegram-канал «База».

Уточняется, что погибший — сотрудник МЧС из Москвы. В Рязань прибыл для помощи коллегам. Мужчина сгорел вместе с техникой, на которой работал.

Также известно, что сгорело еще 15 единиц пожарной техники.

В МЧС России информацию о погибшем сотруднике опровергли.

Им оказался водитель поливомоечной машины. Эти данные также опровергли.

Ранее стало известно, что при тушении лесных пожаров под Рязанью погиб человек. По информации РЗН. инфо, он работал в МЧС.