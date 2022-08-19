Подозреваемый в покушении на рязанского бизнесмена Новикова дал признательные показания
Двоюродного брата министра природопользования региона, бизнесмена Александра Новикова ранили в центре Рязани 12 августа. После покушения на бизнесмена возбудили уголовное дело.
Подозреваемый в покушении на рязанского бизнесмена Новикова дал признательные показания. Об этом пишет «
Сообщается, что его мотивом стала личная неприязнь.
Напомним, 12 августа в центре Рязани ранили двоюродного брата министра природопользования региона Александра Новикова. После покушения на бизнесмена возбудили уголовное дело.
В четверг, 18 августа, стало известно, что нападавшего задержали.