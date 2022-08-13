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В центре Рязани ранили брата министра природопользования области
В центре Рязани из охотничьего ружья ранили Александра Новикова — двоюродного брата министра природопользования региона. ЧП случилось около 18:30 в пятницу, 12 августа, сообщает рязанская «Новая газета».

В центре Рязани из охотничьего ружья ранили Александра Новикова — двоюродного брата министра природопользования региона. ЧП случилось около 18:30 в пятницу, 12 августа, сообщает рязанская «Новая газета».

По информации издания, с ранением в бедро Новикова доставили в БСМП. По неподтвержденным данным, стреляли из автомобиля.

Нападавшего ищут силовики.

Александр Новиков — бизнесмен, в том числе владеет элитными охотничьими угодьями в Кельцах Рязанского района.

ЧП произошло на фоне серьезного конфликта между областным министерством природопользования и организацией «Рязанское областное общество охотников и рыболовов», отмечает издание. В охотхозяйствах, которыми управляет РОООиР, начались проверки. После этого минприроды предложило РОООиР в добровольном порядке вернуть все охотхозяйства, которые всего десять лет назад отдали обществу в аренду на полвека.

Как сообщает «МедиаРязань», Новикова ранили при выходе из ресторана «Парк» в Наташином парке.