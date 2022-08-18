Рязанские полицейские задержали мужчину, ранившего брата министра природопользования области

Инцидент случился в минувшую пятницу, 12 августа.

В Рязани задержали мужчину, который ранил бизнесмена Александра Новикова на улице Ленина. Об этом в четверг, 18 августа, РЗН. инфо сообщил собственный источник.

Инцидент случился в пятницу, 12 августа. Тогда бизнесмен Александр Новиков выходил из ресторана «Парк» в Наташином парке. Неизвестный выстрелил в него, ранил в бедро и скрылся.

Позже полицейским удалось установить личность нападавшего. Им оказался 46-летний рязанец.

Мужчину задержали.

По данным СМИ, ЧП произошло на фоне серьезного конфликта между областным министерством природопользования и организацией «Рязанское областное общество охотников и рыболовов», отмечает издание. В охотхозяйствах, которыми управляет РОООиР, начались проверки. После этого минприроды предложило РОООиР в добровольном порядке вернуть все охотхозяйства, которые всего десять лет назад отдали обществу в аренду на полвека.