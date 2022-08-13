После стрельбы в бизнесмена Новикова в Рязани возбудили уголовное дело

После покушения на бизнесмена Александра Новикова в центре Рязани возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.

После покушения на бизнесмена Александра Новикова в центре Рязани возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.

Это произошло 12 августа примерно в 17:15 на улице Ленина, неизвестный причинил телесные повреждения 36-летнему мужчине. По данному факту следственным подразделением отдела МВД России по Советскому району возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к инциденту.

Напомним, ранее стало известно, что в центре Рязани из охотничьего ружья ранили Александра Новикова — двоюродного брата министра природопользования региона.