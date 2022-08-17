Жители Деулина организовали дежурство в районе, откуда начался пожар

Пожарным машинам, приехавшим в село, пришлось двигаться в обход села, так как мост в деревне находится в аварийном состоянии и спасатели не рискнули ехать по нему.

Жители поселка Деулино под Рязанью организовали дежурство в районе, откуда идет пожар. Они также собирают инвентарь, который есть в домохозяйствах, чтобы помогать пожарным отстаивать деревню: помпы, рукава, лопаты.

Пожарным машинам, приехавшим в село, пришлось двигаться в обход села, так как мост в деревне находится в аварийном состоянии и спасатели не рискнули ехать по нему.

Жители Солотчи сообщили, что дымка от пожара дошла до района.

Напомним, пожар начался на границе Кудомского лесничества и Окского заповедника во вторник, 16 августа.