Жители Деулина организовали дежурство в районе, откуда начался пожар

Жители поселка Деулино под Рязанью организовали дежурство в районе, откуда идет пожар. Они также собирают инвентарь, который есть в домохозяйствах, чтобы помогать пожарным отстаивать деревню: помпы, рукава, лопаты.
Пожарным машинам, приехавшим в село, пришлось двигаться в обход села, так как мост в деревне находится в аварийном состоянии и спасатели не рискнули ехать по нему.
Жители Солотчи сообщили, что дымка от пожара дошла до района.
Напомним, пожар начался на границе Кудомского лесничества и Окского заповедника во вторник, 16 августа.
В Спасском районе объявили режим