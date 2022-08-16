Рязанскую деревню Деулино опахали от приближающегося пожара
По словам местных жителей, возгорание идет в 20 километрах от населенного пункта.
Деревню Деулино опахали от приближающегося пожара. Об этом РЗН. инфо рассказали местные жители.
По их словам, пожар бушует в 20 километрах от деревни. В местном храме звонят колокола, призывая жителей читать акафист против пожара. При этом в самой деревне пахнет гарью, а с неба падают сгоревшие листья.
Напомним, о пожаре в Рязанском районе стало известно во вторник, 16 августа. По словам местных жителей, возгорание случилось на границе Куломского лесничества и Окского заповедника.