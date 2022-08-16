Стали известны подробности крупного пожара под Рязанью
Информацию РЗН. инфо сообщили в пресс-службе Окского биосферного заповедника.
Стали известны подробности крупного пожара под Рязанью. Об этом во вторник, 16 августа, РЗН. инфо сообщили очевидцы.
По словам местных жителей, пожар произошел на границе Кудомского лесничества и Окского заповедника.
В Окском биосферном заповеднике РЗН. инфо подтвердили информацию. Там также сообщили, что пожары идут по старым очагам 2010 года. Площадь пожара на данный момент в заповеднике затруднились сказать.
Ранее очевидцы прислали фото из Деулино, где видны клубы дыма.
Напомним, лесные пожары в Рязанской области признали самыми крупными по ЦФО.