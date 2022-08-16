Названа площадь пожара на территории Окского биосферного заповедника
Пожар распространился на территории старого очага 2010 года в Клепиковском районе, в Чаруском лесничестве.
На территории Окского биосферного заповедника горит 1,3 га леса. Об этом сообщили в заповеднике.
Пожар распространился на территории старого очага 2010 года в Клепиковском районе, ситуацию усложняет сильный ветер. По словам сотрудников заповедника, место труднодоступное, там много поваленных деревьев. В тушении, кроме пожарных машин, задействована тяжелая техника, которая окапывает лес.
Ранее появились фото с места пожара.