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Названа площадь пожара на территории Окского биосферного заповедника
Пожар распространился на территории старого очага 2010 года в Клепиковском районе, в Чаруском лесничестве.

На территории Окского биосферного заповедника горит 1,3 га леса. Об этом сообщили в заповеднике.

Пожар распространился на территории старого очага 2010 года в Клепиковском районе, ситуацию усложняет сильный ветер. По словам сотрудников заповедника, место труднодоступное, там много поваленных деревьев. В тушении, кроме пожарных машин, задействована тяжелая техника, которая окапывает лес.

Ранее появились фото с места пожара.