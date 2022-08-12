Скопинского маньяка отправили под домашний арест

Виктора Мохова обвиняют в укрывательстве преступления.

Скопинского маньяка Виктора Мохова отправили под домашний арест. Об этом сообщили в региональном управлении следкома .

Мохова обвиняют в укрывательстве тяжкого преступления.

По версии следствия, ночью во вторник, 2 августа, Мохов перенес труп человека, убитого его знакомым, во двор заброшенного дома. Он не сообщил об этом полицейским, чем «воспрепятствовал правоохранительным органам в раскрытии преступления и изобличении преступника». Он признал вину.

Скопинского маньяка отправили под домашний арест по ходатайству следователей.

Расследование уголовного дела продолжается.