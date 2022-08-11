Опубликовано видео допроса скопинского маньяка

На Мохова возбудили уголовное дело за укрывательство особо тяжкого преступления: он помог знакомому спрятать труп собутыльника в заброшенном доме.

Опубликовано видео допроса скопинского маньяка. Ролик разместил Telegram-канал SHOT в четверг, 11 августа.

Ранее сообщалось, что Мохова арестовали на десять суток за то, что он выходил ночью из дома. Позже выяснилось, что в доме скопинского маньяка произошло убийство, а из дома он выходил, чтобы помочь знакомому спрятать труп.

На Мохова возбудили уголовное дело за укрывательство особо тяжкого преступления. Он признал вину. Позже в сети появилось видео, на котором запечатлен дом маньяка.