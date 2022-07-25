Гендиректор компании «Вкусно — и точка» объяснил рост цен на блюда в меню

По его словам, это связано с повышением закупочных цен.

Гендиректор компании «Вкусно — и точка» Олег Пароев объяснил рост цен на блюда в меню в сети ресторанов. Об этом он рассказал в интервью РБК .

«Они немного подросли в силу того, что подросли закупочные цены. Наши цены, да, они немного выросли. Они выросли меньше, чем у наших конкурентов», — отметил Пароев.

По словам менеджера, «Вкусно — и точка» сохранит философию «Макдональдса» и планирует оставаться доступным для широкого круга потребителей. Как считает Пароев, это возможно благодаря выстроенной за 30 лет системе работы. «Это и система оценки качества, и огромные масштабы нашего производства и продаж, которые позволяют нам размывать постоянные издержки и таким образом поддерживать доступные цены», — отметил глава сети.

По информации Пароева, на данный момент открыто более 326 предприятий. Предстоит запуск еще около 500 точек. Во временно закрытых ресторанах сотрудникам платят среднюю зарплату. «У нас не было ни одного сокращения. Да, конечно, нас покидали какие-то люди. Конечно, за время простоя, поскольку мы, безусловно, платили заработную плату, часть сотрудников пошла работать в другие компании, как бы на подработки», — сказал он.

Напомним, сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» заменила на российском рынке корпорацию «Макдональдс». Первые кафе под новым названием открылись 12 июня. В Рязани заведения возобновили работу 28 июня. 27 июля откроется ресторан на Московском шоссе.