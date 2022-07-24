В Рязани откроется четвертый ресторан «Вкусно и точка»

В среду, 27 июля, в Рязани откроется еще один ресторан сети «Вкусно и точка». Об этом сообщается в группе мероприятия «ВКонтакте».

В среду, 27 июля, в Рязани откроется еще один ресторан сети «Вкусно и точка». Об этом сообщается в группе мероприятия «ВКонтакте».

Заведение откроется на месте бывшего «Макдоналдса» на Московском шоссе, 16а. Открытие запланировано на 10:00.

Напомним, в Рязани уже открылись три ресторана сети: возле Центрального автовокзала, в ТРЦ «Виктория Плаза» и возле ТРЦ «Круиз».