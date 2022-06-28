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В день открытия около ресторана «Вкусно — и точка» в Рязани собралась очередь
Толпы образовались вечером во вторник, 28 июня.

Во вторник, 28 июня, в Рязани открылись три ресторана «Вкусно — и точка». В день открытия собралась очередь у заведения около центрального автовокзала. Фото РЗН. инфо прислал очевидец.

Собеседник отметил, что также толпа желающих попробовать новый фастфуд собралась у ресторана в «Виктории плазе». Другой читатель отметил, что аналогичная ситуация возникла и у ТЦ «Круиз».

Напомним, пока ни на одном здании не появилось новое название «Вкусно — и точка» с логотипом. Рязанцы поделились впечатлениями о новых ресторанах.