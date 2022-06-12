Рестораны McDonald’s откроются под названиями «Вкусно и точка»

Сеть ресторанов McDonald’s будет называться «Вкусно и точка». Об этом заявил гендиректор компании в России Олег Пароев на пресс-конференции в ресторане на Пушкинской в воскресенье, 12 июня.

Сеть ресторанов McDonald’s будет называться «Вкусно и Точка». Об этом заявил гендиректор компании в России Олег Пароев на пресс-конференции в ресторане на Пушкинской в воскресенье, 12 июня.

По словам нового владельца ресторанов Александра Говора, сети удалось удержать 51 тысячу рабочих мест. Он пояснил, что в ближайшие пять-шесть лет в планах довести бизнес до 1000 ресторанов, при этом сохранив качество услуг.

Пароев отметил, что цены на продукцию изменятся, но подрастут «совсем немного».

«Наша цель — продолжать оставаться одним из самых доступных брендов, которые предоставляют высочайшее качество», — добавил он.

Напомним, ранее новый владелец McDonald’s заявил о готовности открывать по 80 ресторанов в неделю.