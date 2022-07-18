Рязанцы вновь пожаловались предприятие в Приокском, сжигающее мусор около жилых домов

Ситуация продолжается с 25 июня.

Рязанцы вновь пожаловались предприятие в Приокском, сжигающее мусор около жилых домов. Кадры в понедельник, 18 июля, РЗН. инфо прислали очевидцы.

Уточняется, что жалоба поступает в третий раз. Рязанцы вновь вызвали пожарных.

Ситуация продолжается с 25 июня. Тогда рязанец вызвал пожарных, так как «не хило горело». В пресс-службе МЧС подтвердили, что выезжали на вызов, а теперь будут проводить проверку. Позднее спасатели рассказали, что предприятию выдали предписание.

Однако в четверг, 14 июля, история снова повторилась. Несмотря на введенный противопожарный режим на территории Рязанской области, во время которого запрещается использование открытого огня, на видео видно, как предприятие жжет мусор.