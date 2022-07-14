В МЧС прокомментировали пожар на предприятии по металлоприемке в Приокском
Предприятие по металлоприемке снова начало жечь мусор недалеко от жилых домов.
В четверг, 14 июля, на территории предприятия по металлоприемке в Приокском горел мусор. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального управления МЧС.
«Вызов поступил в от рязанца в 12:41. Горел мусор, пожарные потушили. Был составлен протокол, теперь предприятие ждет штраф», — отметили в ведомстве.
Напомним, предприятие по металлоприемке снова начало жечь мусор недалеко от жилых домов.