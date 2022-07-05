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В Рязанской области установили особый противопожарный режим
В период действия особо режима запрещено посещение лесов и разведение костров. Нарушителям грозит штраф.

В Рязанской области установили особый противопожарный режим. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Во вторник, 5 июля, на заседании регионального правительства, во всех районах Рязанской области установили четвертый класс пожарной опасности. В Клепиковском районе из-за повышения пожароопасной обстановки ввели максимальный пятый класс противопожарного режима.

Рязанцам напомнили, что в период действия особо режима запрещено посещение лесов (за исключением жителей населенных пунктов, дорога к которым проходи через лесной массив, а также госслужащим и должностным лицам, исполняющим должностные обязанности, и лицам, выполняющим работы по охране лесов, заготовки древесины и охотникам).

Запрет также распространяется на на въезд транспортных средств в леса, кроме машин экстренных служб.

В условиях особого противопожарного режима запрещено разводить костры, жечь мусор и сухую траву в лесах, сельхозугодьях, на территориях садовых некоммерческих объединений, в населенных пунктах и землях запаса.

Жарить шашлыки возможно только в безветренную погоду на мангалах, расположенных не ближе пяти метров от строений. Рядом с ним должно стоять ведро с водой.

За нарушение запретов рязанцам грозят штрафы от 10 до 80 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что особый противопожарный режим в регионе введут с 25 июня.