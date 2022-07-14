Предприятие по металлоприемке в Приокском снова жжет мусор около жилых домов

Ранее МЧС уже выезжало на вызов, а предприятию выдали предписание.

В редакцию РЗН. инфо рязанец прислал видео, как предприятие по металлоприемке продолжает жечь мусор недалеко от жилых домов.

25 июня рязанец уже вызывал пожарных, так как «не хило горело». В пресс-службе МЧС подтвердили, что выезжали на вызов, а теперь будут проводить проверку. Позднее спасатели рассказали, что предприятию выдали предписание.

Однако в четверг, 14 июля, история снова повторилась. Несмотря на введенный противопожарный режим на территории Рязанской области, во время которого запрещается использование открытого огня, на видео видно, как предприятие жжет мусор. Напомним, что ранее рязанец уже жаловался на предприятие, которое сжигает мусор около жилых домов.