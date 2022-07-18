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Пострадавший в массовой аварии 14-летний рязанец скончался в больнице
17 июня на 498-м километре автодороги Р132 «Золотое кольцо» столкнулись Toyota Camry, Hyundai Solaris и Lada Largus.

Пострадавший в массовой аварии 14-летний рязанец скончался в больнице. Об этом РЗН. инфо сообщила его мать.

«Наш сын Сережа умер 8 июля…», — написала рязанка.

Ранее она сообщала, что подросток находился без сознания в реанимации. Также она заявляла, что виновник ДТП пытается избежать наказания.

Напомним, 17 июня на 498-м километре автодороги Р132 «Золотое кольцо» столкнулись Toyota Camry, Hyundai Solaris и Lada Largus. В аварии погиб 22-летний пассажир Hyundai. Еще шесть человек получили травмы. С места аварии опубликованы фото и видео.