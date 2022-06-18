На трассе под Рязанью произошло массовое ДТП
На трассе под Рязанью, недалеко от Солотчи, поздним вечером в пятницу, 17 июня, произошла серьезная авария.
На трассе под Рязанью, недалеко от Солотчи, поздним вечером в пятницу, 17 июня, произошла массовая авария. Фото и видео с места ДТП опубликовал Telegram-канал
Судя по кадрам, столкнулись три легковых автомобиля. Машины получили серьезные повреждения.
«В Solaris, похоже, труп», — говорится в посте.
На месте работали медики и сотрудники экстренных служб.
В полиции рассказали о погибшем и пострадавших.