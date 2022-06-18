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На трассе под Рязанью произошло массовое ДТП
На трассе под Рязанью, недалеко от Солотчи, поздним вечером в пятницу, 17 июня, произошла серьезная авария.

На трассе под Рязанью, недалеко от Солотчи, поздним вечером в пятницу, 17 июня, произошла массовая авария. Фото и видео с места ДТП опубликовал Telegram-канал RZN life.

Судя по кадрам, столкнулись три легковых автомобиля. Машины получили серьезные повреждения.

«В Solaris, похоже, труп», — говорится в посте.

На месте работали медики и сотрудники экстренных служб.

В полиции рассказали о погибшем и пострадавших.