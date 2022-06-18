В массовом ДТП под Рязанью погиб молодой человек

В массовом ДТП в Рязанском районе погиб 22-летний пассажир одной из легковушек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. Столкнулись три легковушки.

В массовом ДТП в Рязанском районе погиб 22-летний пассажир одной из легковушек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в пятницу, 17 июня, примерно в 23:30, на 498-м километре автодороги Р132 «Золотое кольцо». Столкнулись Toyota Camry, Hyundai Solaris и Lada Largus.

В результате происшествия один человек погиб и шестеро получили травмы различной степени тяжести.

Погиб 22-летний пассажир Hyundai. Травмы получили 32-летний водитель Toyota, 20-летний водитель, 19-летний и 14-летний пассажиры Hyundai, 21-летний водитель и 18-летний пассажир Lada.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, ранее фото и видео с места аварии опубликовали в соцсетях.