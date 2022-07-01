Мать пострадавшего в смертельном ДТП рязанца обратилась к «заступникам пьяного убийцы»

Речь идет об аварии, которая случилась 17 июня, на 498-м километре автодороги Р132 «Золотое кольцо». Там столкнулись Toyota Camry, Hyundai Solaris и Lada Largus. Тогда в аварии погиб 22-летний пассажир Hyundai. Еще шесть человек получили травмы.

Мать пострадавшего в смертельном ДТП 14-летнего рязанца обратилась к заступникам виновника аварии. Пост об этом в пятницу, 1 июля, она опубликовала в соцсети.

Речь идет об аварии, которая случилась 17 июня, на 498-м километре автодороги Р132 «Золотое кольцо». Там столкнулись Toyota Camry, Hyundai Solaris и Lada Largus. Тогда в аварии погиб 22-летний пассажир Hyundai. Еще шесть человек получили травмы.

Мать пострадавшего 14-летнего подростка рассказала, что ее сын две недели находится без сознания в реанимации. Еще один человек получил многочисленные переломы и впал в кому, а третий знакомый — в тяжелом состоянии в стационаре ОКБ.

Женщина рассказала, что боится, что виновный в ДТП человек может избежать наказания. Она добавила, что люди «хотят отмыть свои руки, уйти от ответственности».

«Я обращаюсь к вам, покровителям и заступникам пьяного убийцы. Прошу не заставляйте нас тратить энергию на поиск справедливости. Как бы то ни было, мы ее добьемся в любом случае. Загляните в глубину своей души, задайте себе главный вопрос — не станут ли завтра ваши дети жертвой „хорошего парня“, свободу и безвинность которого вы так рьяно пытаетесь отстоять? Дайте нам возможность спокойно направлять наши силы и молитвы на возвращение к жизни наших детей! Дайте возможность пережить все, что навалилось на наши семьи, оставьте нам веру и надежду в человеческое участие и справедливость», — говорится в посте.