В Рязанской области отменили обязательную вакцинацию
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу у лиц, которым положена обязательная вакцинация, достиг 95%.
В Рязанской области отменили обязательную вакцинацию. Соответствующее постановление главного санитарного врача региона опубликовали в четверг, 9 июня.
В документе говорится, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу у лиц, которым положена обязательная вакцинация, достиг 95%.
Напомним, меру вводили для сотрудников некоторых организаций и пожилых, позже перечень профессий расширили.