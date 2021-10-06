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В Рязанской области ввели обязательную вакцинацию
В общей сложности не менее 80% от общей численности работников должны сделать первую прививку до 1 ноября, а вторую — до 1 декабря.

В Рязанской области ввели обязательную вакцинацию для сотрудников некоторых организаций. Соответствующее постановление главного санитарного врача региона Ларисы Сараевой опубликовали в среду, 6 октября.

Речь идет о работниках торговли, общественного питания, производства пищевых продуктов, салонов красоты, саун, бассейнов, фитнес-клубов, соляриев, химчисток, финансовых организаций, почтовой связи, МФЦ, общественного транспорта, торговли, такси, ЖКХ, образования, здравоохранения, музеев, библиотек, детских игровых комнат, театров, кинотеатров, доставки еды, промышленных предприятий.

Также обязательно сделать прививку должны чиновники.

В общей сложности не менее 80% от общей численности работников должны сделать первую прививку до 1 ноября, а вторую — до 1 декабря.

Тех, кто не получит вакцину в срок, отправят на удаленную работу.