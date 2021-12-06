В Рязанской области ввели обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет
В Рязанской области ввели обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет. Соответствующее распоряжение официально опубликовали в понедельник, 6 декабря.
В Рязанской области ввели обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет. Соответствующее распоряжение постановление главного санитарного врача региона
Согласно документу, обязательной вакцинации подлежат лица в возрасте 60 лет и старше. Мера не распространяется на тех, кто имеет противопоказания.
Кроме того, распоряжение расширяет перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19.