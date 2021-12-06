В Рязанской области ввели обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет

В Рязанской области ввели обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет. Соответствующее распоряжение официально опубликовали в понедельник, 6 декабря.

В Рязанской области ввели обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет. Соответствующее распоряжение постановление главного санитарного врача региона опубликовали в понедельник, 6 декабря.

Согласно документу, обязательной вакцинации подлежат лица в возрасте 60 лет и старше. Мера не распространяется на тех, кто имеет противопоказания.

Кроме того, распоряжение расширяет перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19.