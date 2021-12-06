В Рязанской области расширили перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19

Не менее 80% от общей численности работников должны сделать первую прививку до 10 января, а вторую — до 10 февраля.

В Рязанской области расширили перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19. Соответствующее распоряжение постановление главного санитарного врача региона опубликовали в понедельник, 6 декабря.

Согласно документу, обязательной вакцинации подлежат работники:

промышленных предприятий;

санаторно-оздоровительных организаций;

ветеринарных услуг;

организаций социального обслуживания (в случае проживания в организации);

фармацевтических услуг;

услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;

услуги доставки, курьерской деятельности;

гостиничных услуг и услуг в сфере туризма;

услуг связи;

услуг в области страхования;

охранных услуг;

услуг клининговых компаний;

ритуальных услуг;

услуг по проведению дезинфекции, дезинсекции, дератизации;

агентствами услуг по работе с недвижимым имуществом;

услуг типографий;

услуг по перевозки пассажиров, багажа и грузов;

пенсионного, социального и медицинского страхования, служб занятости;

досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий;

лица, работающие вахтовым методом, волонтеры.

Также в список вошли организации, подведомственные органам власти региона.

Не менее 80% от общей численности работников должны сделать первую прививку до 10 января, а вторую — до 10 февраля. Тех, кто не получит вакцину в срок, отстранят от работы. Ранее невакцинированным разрешалось работать на дому.

Напомним, обязательная вакцинация введена и для жителей старше 60 лет.