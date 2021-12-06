В Рязанской области расширили перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19
Не менее 80% от общей численности работников должны сделать первую прививку до 10 января, а вторую — до 10 февраля.
В Рязанской области расширили перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19. Соответствующее распоряжение постановление главного санитарного врача региона
Согласно документу, обязательной вакцинации подлежат работники:
- промышленных предприятий;
- санаторно-оздоровительных организаций;
- ветеринарных услуг;
- организаций социального обслуживания (в случае проживания в организации);
- фармацевтических услуг;
- услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;
- услуги доставки, курьерской деятельности;
- гостиничных услуг и услуг в сфере туризма;
- услуг связи;
- услуг в области страхования;
- охранных услуг;
- услуг клининговых компаний;
- ритуальных услуг;
- услуг по проведению дезинфекции, дезинсекции, дератизации;
- агентствами услуг по работе с недвижимым имуществом;
- услуг типографий;
- услуг по перевозки пассажиров, багажа и грузов;
- пенсионного, социального и медицинского страхования, служб занятости;
- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий;
- лица, работающие вахтовым методом, волонтеры.
Также в список вошли организации, подведомственные органам власти региона.
Не менее 80% от общей численности работников должны сделать первую прививку до 10 января, а вторую — до 10 февраля. Тех, кто не получит вакцину в срок, отстранят от работы. Ранее невакцинированным разрешалось работать на дому.
Напомним, обязательная вакцинация введена и для жителей старше 60 лет.