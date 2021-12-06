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В Рязанской области расширили перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19
Не менее 80% от общей численности работников должны сделать первую прививку до 10 января, а вторую — до 10 февраля.

В Рязанской области расширили перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19. Соответствующее распоряжение постановление главного санитарного врача региона опубликовали в понедельник, 6 декабря.

Согласно документу, обязательной вакцинации подлежат работники:

  • промышленных предприятий;
  • санаторно-оздоровительных организаций;
  • ветеринарных услуг;
  • организаций социального обслуживания (в случае проживания в организации);
  • фармацевтических услуг;
  • услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;
  • услуги доставки, курьерской деятельности;
  • гостиничных услуг и услуг в сфере туризма;
  • услуг связи;
  • услуг в области страхования;
  • охранных услуг;
  • услуг клининговых компаний;
  • ритуальных услуг;
  • услуг по проведению дезинфекции, дезинсекции, дератизации;
  • агентствами услуг по работе с недвижимым имуществом;
  • услуг типографий;
  • услуг по перевозки пассажиров, багажа и грузов;
  • пенсионного, социального и медицинского страхования, служб занятости;
  • досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий;
  • лица, работающие вахтовым методом, волонтеры.

Также в список вошли организации, подведомственные органам власти региона.

Не менее 80% от общей численности работников должны сделать первую прививку до 10 января, а вторую — до 10 февраля. Тех, кто не получит вакцину в срок, отстранят от работы. Ранее невакцинированным разрешалось работать на дому.

Напомним, обязательная вакцинация введена и для жителей старше 60 лет.