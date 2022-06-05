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Сиделку в рязанском доме престарелых уволили после инцидента с пожилой женщиной
Министр соцзащиты Рязанской области Валерий Емец прокомментировал инцидент в Рязанском доме престарелых. Он рассказал, что сиделку, которую подозревают в грубом обращении с женщиной, уволили.

Министр соцзащиты Рязанской области Валерий Емец прокомментировал инцидент в Рязанском доме престарелых. Он рассказал, что сиделку, которую подозревают в грубом обращении с женщиной, уволили.

Как отметил министр соцзащиты, пансионат — частное заведение, в систему государственного социального обслуживания оно не входит, поэтому минсоцзащиты такие учреждения не проверяет.

«Совместно с уполномоченным по правам человека Натальей Епихиной удалось оперативно выяснить, что телесных повреждений у пациентки нет. По словам директора учреждения, сиделка, о которой речь идет в ролике, находилась на испытательном сроке. После инцидента ее уволили. Хочу добавить, что если ваши близкие столкнулись с проявлением грубости у персонала в каких-либо учреждениях, входящих в систему гособеспечения, обращайтесь в министерство социальной защиты по телефонам горячей линии: 51-36-45; 51-36-34. По каждому обращению будет незамедлительно проведена проверка», — написал Емец.

Напомним, рязанцы записали видео, на котором слышны женские крики и оскорбления. По словам местных жителей, это происходит регулярно на улице Черновицкой в доме престарелых.

Заявление в полицию поступило. Врачи осмотрели пожилую женщину, телесных повреждений не обнаружили.