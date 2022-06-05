Рязанцы рассказали об издевательствах в доме престарелых

Рязанцы записали видео, на котором слышны женские крики и оскорбления. По словам очевидца, это происходит регулярно на Черновицкой, 19 в доме престарелых. Видео опубликовано в Telegram-канале Rzn Life.

Рязанцы записали видео, на котором слышны женские крики и оскорбления. По словам очевидца, это происходит регулярно на Черновицкой, 19 в доме престарелых. Видео опубликовано в Telegram-канале Rzn Life.

«Рядом с моим домом размещен дом для престарелых, и я каждый день слышу, как издеваются над ними. Слышу, как плачет бабушка, похоже, что бьют. Рязань, Черновицкая, 19. Кричит: „Откройте, спасите“. Также на видео бабушка говорит: „Зачем ты меня бьешь, как собаку?“. Ей отвечают: „Ты и есть как собака“», — написал автор поста.

Также в ролике слышны шлепки.

По словам автора видео, полиция в дом престарелых уже приезжала.

В полиции прокомментировали инцидент.