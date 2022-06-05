Врачи не нашли телесных повреждений у женщины в рязанском доме престарелых

Врачи осмотрели пожилую женщину, с которой, по словам очевидцев, жестоко обращаются в доме престарелых в Рязани. Телесных повреждений нет. Об этом написала уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина на своей странице «ВКонтакте».

Врачи осмотрели пожилую женщину, с которой, по словам очевидцев, жестоко обращаются в доме престарелых в Рязани. Телесных повреждений нет. Об этом написала уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина на своей странице «ВКонтакте».

Она также сообщила, что дом-интернат частный, сотрудники полиции и прокуратуры проводят проверку.

«Мой сотрудник также выехал на место для проведения проверки. Грубое обращение с пациентами, в каком бы состоянии они ни находились, недопустимо! Держу ситуацию на контроле», — подчеркнула Епихина.

Напомним, рязанцы записали видео, на котором слышны женские крики и оскорбления. По словам местных жителей, это происходит регулярно на улице Черновицкой в доме престарелых.

Заявление в полицию поступило.