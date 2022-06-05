Полиция проводит проверку после информации об издевательствах в рязанском доме престарелых

В полиции прокомментировали видео, которое снял очевидец в рязанском доме престарелых. По этому инциденту заявление в правоохранительные органы поступило, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полиции прокомментировали видео, которое снял очевидец в рязанском доме престарелых. По этому инциденту заявление в правоохранительные органы поступило, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Проводится проверка.

Напомним, рязанцы записали видео, на котором слышны женские крики и оскорбления. По словам местных жителей, это происходит регулярно на улице Черновицкой в доме престарелых.