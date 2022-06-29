Виновник смертельной аварии на рязанской трассе получил условный срок

ДТП произошло 16 мая 2021 года на трассе М5 «Урал». По словам очевидцев, при столкновении двух легковушек и автобуса погиб пассажир машины BlaBlaCar.

Виновник смертельной аварии на рязанской трассе получил условный срок. Об этом пишет портал RybnoeNet со ссылкой на районную прокуратуру.

ДТП произошло 16 мая 2021 года на трассе М5 «Урал». 24-летний рязанец за рулем Renault Logan не справился с управлением и врезался в Lada Granta. После столкновения «Лада» по инерции продолжила движение и столкнулась с автобусом Sunlong под управлением 50-летнего рязанца. В аварии погиб 58-летний пассажир «Лады».

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В ходе расследования молодой человек признал свою вину, давал правдивые показания и способствовал раскрытию преступления.

С учетом смягчающих обстоятельств и мер, принятых к заглаживанию вреда потерпевшим, суд назначил рязанцу 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Также мужчину лишили права управления транспортными средствами на два года.

Напомним, о серьезной аварии на трассе в Рыбновском районе РЗН. инфо сообщили очевидцы. Позже выяснилось, что в ДТП погиб один человек и трое пострадали. Очевидцы рассказали, что погибший был пассажиром машины BlaBlaCar.