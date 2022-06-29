Виновник смертельной аварии на рязанской трассе получил условный срок. Об этом
ДТП произошло 16 мая 2021 года на трассе М5 «Урал». 24-летний рязанец за рулем Renault Logan не справился с управлением и врезался в Lada Granta. После столкновения «Лада» по инерции продолжила движение и столкнулась с автобусом Sunlong под управлением 50-летнего рязанца. В аварии погиб 58-летний пассажир «Лады».
Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
В ходе расследования молодой человек признал свою вину, давал правдивые показания и способствовал раскрытию преступления.
С учетом смягчающих обстоятельств и мер, принятых к заглаживанию вреда потерпевшим, суд назначил рязанцу 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Также мужчину лишили права управления транспортными средствами на два года.
Напомним, о серьезной аварии на трассе в Рыбновском районе РЗН. инфо сообщили очевидцы. Позже выяснилось, что в ДТП погиб один человек и трое пострадали. Очевидцы рассказали, что погибший был пассажиром машины BlaBlaCar.