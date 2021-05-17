В полиции прокомментировали смертельное ДТП на трассе М5 под Рязанью

Авария произошла утром в воскресенье, 16 мая, примерно в 9:10, в Рыбновском районе на 172-м километре автодороги М5 «Урал»

В полиции прокомментировали смертельное ДТП на трассе М5 под Рязанью. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Утром в воскресенье, 16 мая, примерно в 9:10, в Рыбновском районе на 172-м километре автодороги М5 «Урал», 22-летний житель Рыбновского района, управляя автомобилем Renault Logan, не справился с управлением и врезался в Lada Granta под управлением 50-летнего жителя Пензенской области. После столкновения «Лада» по инерции продолжила движение и столкнулась с автобусом Sunlong под управлением 50-летнего рязанца.

В результате аварии 58-летний пассажир «Лады» от полученных травм скончался на месте ДТП. Водители обоих легковых автомобилей, а также 20-летний пассажир Renault Logan и 52-летний пассажир «Гранты» с травмами доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.