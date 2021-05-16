Очевидцы: погибший в ДТП под Рязанью был пассажиром машины BlaBlaCar

По словам очевидцев, автомобиль, в котором во время аварии на трассе под Рязанью погиб человек, участвовал в программе BlaBlaCar. Пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в рязанскую ОКБ.

По словам очевидцев, автомобиль, в котором во время аварии на трассе под Рязанью погиб человек, участвовал в программе BlaBlaCar. Об этом сообщает портал RybnoeNet .

По предварительной информации, фура пропускала автобус, а двигающийся сзади Renault Logan решил обойти транспортные средства по правой крайней полосе. Однако водитель не справился с управлением, и машину отбросило влево на встречную полосу, где ехала Lada.

Сообщается, что водитель Lada пользовался сервисом поиска попутчиков BlaBlaCar, в нем ехали пассажиры из Москвы в Рязань. Пассажир на заднем сиденье погиб. Остальные пассажиры в тяжелом состоянии доставлены в рязанскую ОКБ, в том числе и водитель иномарки.

Напомним, ДТП произошло в воскресенье, 16 мая, в Рыбновском районе, на трассе М5 в сторону Москвы. В аварии погиб один человек, пострадали трое. Фото и видео прислали РЗН. инфо очевидцы.