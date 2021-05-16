Под Рязанью на трассе М5 произошла серьезная авария, есть пострадавшие
На трассе М5 в направлении Москвы произошла серьезная авария с участием двух автомобилей. Как рассказал РЗН. инфо собственный источник, в результате ДТП один человек погиб и трое пострадали.
В Рыбновском районе на трассе М5 в направлении Москвы произошла серьезная авария с участием двух автомобилей. Фото и видео прислали РЗН. инфо очевидцы.
Как рассказал РЗН. инфо собственный источник, в результате ДТП один человек погиб и трое пострадали. По предварительным данным, столкнулись две легковушки.
Выясняются подробности случившегося.