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В центре Рязани отметили День выпускника. Фото последствий
Корреспондент РЗН. инфо сфотографировал последствия того, как отметили Единый день выпускника в Рязани. Праздник прошел в регионе в субботу, 25 июня.

Корреспондент РЗН. инфо сфотографировал последствия того, как отметили Единый день выпускника в Рязани. Праздник прошел в регионе в субботу, 25 июня.

Молодые люди отмечали событие в барах и развлекательных заведениях города. Улица Почтовая к утру воскресенья оказалась под завалами мусора.

По информации минобразования области, в Единый день выпускника в регионе аттестаты получили более 4 тысяч школьников.

Напомним, в ночь на 26 июня на улице Почтовой мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта. Также очевидцы сняли на видео потасовку с участием выпускника-курсанта.