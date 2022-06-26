В центре Рязани отметили День выпускника. Фото последствий
Корреспондент РЗН. инфо сфотографировал последствия того, как отметили Единый день выпускника в Рязани. Праздник прошел в регионе в субботу, 25 июня.
Корреспондент РЗН. инфо сфотографировал последствия того, как отметили Единый день выпускника в Рязани. Праздник прошел в регионе в субботу, 25 июня.
Молодые люди отмечали событие в барах и развлекательных заведениях города. Улица Почтовая к утру воскресенья оказалась под завалами мусора.
По информации минобразования области, в Единый день выпускника в регионе аттестаты получили более 4 тысяч школьников.
Напомним, в ночь на 26 июня на улице Почтовой мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта. Также очевидцы сняли на видео потасовку с участием выпускника-курсанта.