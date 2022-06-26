На улице Почтовой ночью неизвестный открыл стрельбу

В Рязани на улице Почтовой в ночь на воскресенье, 26 июня, неизвестный мужчина открыл стрельбу. Об этом стало известно РЗН. инфо от очевидцев происшествия.

В Рязани на улице Почтовой в ночь на воскресенье, 26 июня, неизвестный мужчина открыл стрельбу. Об этом стало известно РЗН. инфо от очевидцев происшествия.

По их словам, конфликт начался в баре «Свои и Наши». Он перерос в драку. Один из участников достал пистолет и начал стрелять. После этого мужчину попытались скрутить, но он достал нож и побежал за тем, в кого стрелял.

На месте работали сотрудники полиции и скорой помощи. Выясняется официальная информация.

Момент стрельбы попал на видео.