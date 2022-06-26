Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 26
26°
Пнд, 27
30°
Втр, 28
25°
ЦБ USD 53.32 -0.04 25/06
ЦБ EUR 55.96 -0.03 25/06
Нал. USD 60.01 / 65 25/06 08:03
Нал. EUR 60.01 / 65 25/06 08:03
Новости
Публикации
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
24 июня 12:30
7 367
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
23 июня 13:21
2 074
Жизнь рязанских блогеров без Instagram*
13 марта Роскомнадзор официально внес социальную сеть I...
21 июня 12:34
5 492
Русскоязычная семья просит убежище в Рязани после того, как немецкие в...
Пара три года безуспешно пытается вернуть ребенка, кото...
20 июня 16:12
6 605
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
На улице Почтовой ночью неизвестный открыл стрельбу
В Рязани на улице Почтовой в ночь на воскресенье, 26 июня, неизвестный мужчина открыл стрельбу. Об этом стало известно РЗН. инфо от очевидцев происшествия.

В Рязани на улице Почтовой в ночь на воскресенье, 26 июня, неизвестный мужчина открыл стрельбу. Об этом стало известно РЗН. инфо от очевидцев происшествия.

По их словам, конфликт начался в баре «Свои и Наши». Он перерос в драку. Один из участников достал пистолет и начал стрелять. После этого мужчину попытались скрутить, но он достал нож и побежал за тем, в кого стрелял.

На месте работали сотрудники полиции и скорой помощи. Выясняется официальная информация.

Момент стрельбы попал на видео.