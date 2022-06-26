На улице Почтовой сняли на видео драку с участием курсанта

На улице Почтовой рязанцы стали свидетелями потасовки курсанта с другим мужчиной. Конфликт произошел в ночь на воскресенье, 26 июня. Видео прислал РЗН. инфо очевидец.