На улице Почтовой сняли на видео драку с участием курсанта
На улице Почтовой рязанцы стали свидетелями потасовки курсанта с другим мужчиной. Конфликт произошел в ночь на воскресенье, 26 июня. Видео прислал РЗН. инфо очевидец.
На улице Почтовой рязанцы стали свидетелями потасовки курсанта с другим мужчиной. Конфликт произошел в ночь на воскресенье, 26 июня. Видео прислал РЗН. инфо очевидец.
«Курсант-выпускник подрался с каким-то мужчиной», — рассказал рязанец.
Напомним, в ночь на 26 июня на улице Почтовой неизвестный открыл стрельбу. Момент попал на видео.