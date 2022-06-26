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В полиции прокомментировали инцидент со стрельбой на Почтовой
В полиции проводят проверку после конфликта со стрельбой на улице Почтовой в Рязани, который произошел в ночь на воскресенье, 26 июня.

В полиции проводят проверку после конфликта со стрельбой на улице Почтовой в Рязани, который произошел в ночь на воскресенье, 26 июня.

Сообщение о конфликте между молодыми людьми на улице Почтовой зарегистрировано. На место незамедлительно направили сотрудников полиции, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ходе выяснения всех обстоятельств полицейские на месте установили несколько участников инцидента. Остальных причастных устанавливают в ходе проверки.

«До настоящего времени заявлений от граждан о причинении им телесных повреждений в полицию не поступало, о каких-либо серьезных травмах сообщений не было», — добавили в пресс-службе.

Напомним, в ночь на 26 июня на улице Почтовой неизвестный открыл стрельбу. Момент попал на видео.