В полиции прокомментировали инцидент со стрельбой на Почтовой

В полиции проводят проверку после конфликта со стрельбой на улице Почтовой в Рязани, который произошел в ночь на воскресенье, 26 июня.

В полиции проводят проверку после конфликта со стрельбой на улице Почтовой в Рязани, который произошел в ночь на воскресенье, 26 июня.

Сообщение о конфликте между молодыми людьми на улице Почтовой зарегистрировано. На место незамедлительно направили сотрудников полиции, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ходе выяснения всех обстоятельств полицейские на месте установили несколько участников инцидента. Остальных причастных устанавливают в ходе проверки.

«До настоящего времени заявлений от граждан о причинении им телесных повреждений в полицию не поступало, о каких-либо серьезных травмах сообщений не было», — добавили в пресс-службе.

Напомним, в ночь на 26 июня на улице Почтовой неизвестный открыл стрельбу. Момент попал на видео.