Рязанцы прислали фото и видео с места падения самолета Ил-76 в Рязани

РЗН. инфо продолжает публиковать кадры с места происшествия.

В редакцию РЗН. инфо прислали видео и фото с места крушения военного самолета Ил-76 в Рязани. Публикуем часть из них.

Напомним, происшествие случилось около 4 часов утра на Михайловском шоссе. Известно, что на борту находились девять человек, из них четверо погибли. Появились фото и видео с места крушения самолета. Также очевидцы засняли момент падения Ил-76. В Минобороны назвали причину крушения военного самолета.