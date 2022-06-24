Главврач рязанской ОКБ рассказал о состоянии пострадавших при крушении самолета Ил-76

По его словам, в ОКБ в травмцентре находятся трое пострадавших.

Главврач рязанской ОКБ Андрей Карпунин рассказал о состоянии пострадавших при крушении самолета Ил-76. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщила газета «Рязанские ведомости».

По его словам, в ОКБ в травмцентре находятся трое пострадавших. Один из них — в крайне тяжелом состоянии, двое других — в тяжелом. Их в ближайшее время переведут в московский военный госпиталь.

«В настоящий момент в областной клинической больнице в травмцентре первого уровня проходят лечение трое пострадавших. Состояние одного расценивается как крайне тяжелое. Пациент поступил с тяжелой травмой. Проводятся интенсивные терапии, искусственная вентиляция легких. Состояние двух пациентов расценивается как тяжелое», — рассказал Карпунин.

Напомним, происшествие случилось около 4 часов утра на Михайловском шоссе. Известно, что на борту находились девять человек, из них четверо погибли. Появились фото и видео с места крушения самолета. Также очевидцы засняли момент крушения. В Минобороны назвали причину падения военного самолета. Врио губернатора Павел Малков отреагировал на информацию о рухнувшем самолете в Рязани.