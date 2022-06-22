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В «Рязаньгоргаз» прокомментировали ситуацию с коммунальной аварией на Введенской
Известно, что «Рязаньгоргаз» вели на участке реконструкцию газопровода низкого давления. Проект был согласован, разрешение получили в установленном порядке.

В «Рязаньгоргаз» прокомментировали ситуацию с коммунальной аварией на Введенской. Об этом в среду, 22 июня, сообщила пресс-служба компании.

Известно, что «Рязаньгоргаз» вели на участке реконструкцию газопровода низкого давления. Проект был согласован, разрешение получили в установленном порядке.

«Для согласования работ на место предварительно выезжали представители ресурсоснабжающей организации. В настоящее время силами „Водоканала“ ведутся ремонтно-восстановительные работы», — сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, коммунальная авария случилась 22 июня. Из-за нее на участке перекрыли движение и несколько домов остались без воды до вечера.